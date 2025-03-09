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Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Дааа , в  США  ГРАБЯТ  просто  КОСМИЧЕСКИМИ МАСШТАБАМИ  , АБСОЛЮТНО во  ВСЕХ СФЕРАХ ...!!!DOGE: в США в 202...
  • Eduard
    США и их подельники из Европы десятилетиями воевали,но чтонто их не банили в спорте.Понимаю,сами себя не накажут,но я...Президент UFC Уай...
  • Eduard
    Вы вообще незаконно превратили спорт в политику.Иди из спорта в Конгресс США и там хлебалом щелкай про сврбоду и демо...Президент UFC Уай...

Маск пригрозил, что без Starlink вся линия обороны ВСУ рухнет

Маск пригрозил, что без Starlink вся линия обороны ВСУ рухнет

Без спутниковой системы Starlink Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать фронт. Об этом 9 марта заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск.

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