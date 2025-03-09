Маск пригрозил, что без Starlink вся линия обороны ВСУ рухнет

Без спутниковой системы Starlink Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать фронт. Об этом 9 марта заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск.
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