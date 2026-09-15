В Калуге мужчина совершил убийство и 24 года скрывался от правосудия

Житель Калуги предстал перед судом по делу об убийстве, совершенном более 24 лет назад. Как сообщает СУ СК России по Калужской области, 49-летнему мужчине инкриминированы изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство с целью скрыть другое преступление.