В Калуге мужчина совершил убийство и 24 года скрывался от правосудия

Житель Калуги предстал перед судом по делу об убийстве, совершенном более 24 лет назад. Как сообщает СУ СК России по Калужской области, 49-летнему мужчине инкриминированы изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство с целью скрыть другое преступление.
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