Климатический кризис подверг человечество еще шести неделям смертельно опасной жары

Из-за климатического кризиса люди в 2024 году подверглись дополнительным шести неделям опасной жары. Анализ показывает, что ископаемое топливо усиливает тепловые волны, в результате чего миллионы людей подвержены смертельным температурам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии