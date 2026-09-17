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Новости Липецка

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Логичная логистика: как цифровые решения помогают транспорту двигаться быстрее

Логичная логистика: как цифровые решения помогают транспорту двигаться быстрее

Постепенно на цифровые рельсы становятся не только производственный сектор экономики, но и рынок услуг.

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