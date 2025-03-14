В Госдуме предложат законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для россиян, которые занимаются домашним хозяйством, сообщает ТАСС.