В Госдуме предложат законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для россиян, которые занимаются домашним хозяйством, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии