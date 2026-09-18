Австралийские копы раздают деньги трезвым водителям — и это работает на позитив!

Представьте: останавливают вас на дороге, просят дыхнуть в трубочку, а вместо штрафа — улыбаются и вручают подарочный ваучер на 20 долларов.
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