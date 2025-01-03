#Сводка на утро 3 января 2025 года ▪ За ночь 4 БПЛА противника уничтожено в Ростовской области в Каменском и Усть-Донецком районах.
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#Сводка на утро 3 января 2025 года ▪ За ночь 4 БПЛА противника уничтожено в Ростовской области в Каменском и Усть-Донецком районах.
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