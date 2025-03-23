Как ЕС толкает Молдавию в пропасть: милитаризация и кредитная игла В ЕС намерены отправить Молдавии пакет нелетального военного оборудования на 40 млн евро.
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Как ЕС толкает Молдавию в пропасть: милитаризация и кредитная игла В ЕС намерены отправить Молдавии пакет нелетального военного оборудования на 40 млн евро.
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