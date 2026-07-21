Не дождался пересадки сердца: названа причина смерти известного блогера и фитнес-гуру Вадима Иванова, известного как Do4a

Не дождался пересадки сердца: названа причина смерти известного блогера и фитнес-гуру Вадима Иванова, известного как Do4aОстрая сердечная недостаточность стала причиной смерти известного блогера и бодибилдера Вадима Иванова, более известного как Do4а.
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