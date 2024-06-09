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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» остался без голов впервые в этом плей-офф. «Ойлерс» перебросали «Флориду» со счетом 32:18, но проиграли

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал шатаут, отразив все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (3:0, 1-0).

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