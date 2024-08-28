Стало известно, кому нельзя есть помидоры

Медицинские специалисты предостерегают от употребления помидоров в утренние часы. Согласно последним исследованиям, высокое содержание щавелевой кислоты в томатах может усугублять состояние пациентов с повышенной кислотностью желудка.
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