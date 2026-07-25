Ямал представил свои деликатесы на фестивале «Мамы Ольги»

В Серпухове впервые прошел семейный фестиваль «Мамы Ольги». Три дня на набережной Оки работал шатер с продуктами от фермеров из 25 регионов, и среди них был представлен Ямал, сообщили в департаменте АПК округа.
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