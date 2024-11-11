Сергей Собянин: В Москве запущены сервисы ИИ в сфере градостроительства

Специалисты разрабатывают новые инновационные решения Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о возможностях и ресурсах работающего в столице Центра искусственного интеллекта в градостроительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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