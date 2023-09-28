Credit Suisse и UBS могли нарушать санкции США на протяжении восьми лет

В 2014-м году Белый Дом ввел санкции в отношении ряда компаний из РФ за присоединение Крыма. Список значительно расширился в 2022-м году и вот за этот период Минюст запросил информацию обработке транзакций у двух, ведущих банков Швейцарии.
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