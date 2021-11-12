России пора начать освежать память бывшим братским республикам СССР

Из непричёсанных мыслей. Посол Азербайджана в Москве, человек, искренне любимый теми, кто ещё помнит Советский Союз и его, тогда яркого молодого и талантливого певца, дал приём в ознаменование победы в прошлогодней, Отечественной войне, в качестве каковой Баку теперь принято обозначать Вторую Карабахскую, в которой Россия выступила миротворцем, а Турция впервые, но явно не в последний раз, вмешалась в происходящее на постсоветском пространстве, с прицелом на то, чтобы изрядную его часть подмять под себя, чем с успехом и занимается.