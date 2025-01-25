Моуринью хочет видеть Фати в «Фенербахче». Клуб сделает «Барсе» предложение об аренде игрока с правом выкупа

Жозе Моуринью хочет видеть 22-летнего вингера в своей команде, сообщает As. Португальский специалист был заинтересован в подписании испанца еще летом, но тогда Фати решил остаться в «Барселоне», поскольку надеялся получать там регулярную игровую практику.