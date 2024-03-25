Эксперт Уполномоченного: статья 10517 НК РФ скорректирована законодателем в соответствии с постановлением Конституционного Суда

Об этом в ходе круглого стола на тему «Дайджест законодательства для предпринимателей – начало 2024 года», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, сообщила заместитель руководителя экспертно-правовой службы Уполномоченного Наталья Рябова.