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Zero Hedge

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Musk Taunts SpaceX Bears Ahead Of Earnings: "I Tried To Warn Them, But They Just Double Down"

Musk Taunts SpaceX Bears Ahead Of Earnings: "I Tried To Warn Them, But They Just Double Down"

Musk Taunts SpaceX Bears Ahead Of Earnings: "I Tried To Warn Them, But They Just Double Down" Summary:  Musk Warns Bears (Again)  Earnings at 1600 ET; Earnings Call at 1630 ET  SPCX Short Position Soars  SpaceX Earnings Preview: The Five Questions That Matter Most  Musk Comments On ZH X Post  Elon Musk has delivered another reminder to bears piling into SPCX shorts that "doubling down" can be a very costly strategy.

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