Musk Taunts SpaceX Bears Ahead Of Earnings: "I Tried To Warn Them, But They Just Double Down" Summary: Musk Warns Bears (Again) Earnings at 1600 ET; Earnings Call at 1630 ET SPCX Short Position Soars SpaceX Earnings Preview: The Five Questions That Matter Most Musk Comments On ZH X Post Elon Musk has delivered another reminder to bears piling into SPCX shorts that "doubling down" can be a very costly strategy.
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