В САФУ появится центр выявления и поддержки одаренных детей

Сейчас в одном из учебных корпусов университета уже модернизируют помещения для этих целейХод модернизации обсудили на рабочей встрече заместитель председателя правительства Иван Дементьев и ректор САФУ Елена Кудряшова.
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