Семинар для руководителей учреждений образования и педагогических работников.

23 января заведующий нашего учреждения образования и педагогические работники приняли участие в онлайн-семинаре по теме ´Создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждении образования, реализующем образовательную программу дошкольного образования.
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