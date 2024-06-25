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«Бегут с корабля». Генералы Шойгу спешно покидают свои посты. Кто они и как оказались в министерстве обороны

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Комментарии
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Андрей Красноперов
Тока стрелять прилюдно...
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