Мера призвана поддержать родителей, чей график выходит за рамки стандартного времени работы дошкольных учреждений Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой создать в каждом детском саду группу для детей, чьи родители не могут забрать их вовремя из-за работы, пишет РИА Новости.