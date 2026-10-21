Мера призвана поддержать родителей, чей график выходит за рамки стандартного времени работы дошкольных учреждений Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой создать в каждом детском саду группу для детей, чьи родители не могут забрать их вовремя из-за работы, пишет РИА Новости.
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