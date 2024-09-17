МИД РФ рассказал о сотрудничестве британских элит с нацистами

Идеологические основы и худшие практики нацизма были заложены в Великобритании, заявили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и главный советник Департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин в статье, опубликованной 17 сентября в газете «Известия».