МИД РФ рассказал о сотрудничестве британских элит с нацистами

Идеологические основы и худшие практики нацизма были заложены в Великобритании, заявили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и главный советник Департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин в статье, опубликованной 17 сентября в газете «Известия».
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