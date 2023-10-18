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militaryarms

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В чем разница между ХАМАС и Хезболлой – ключевые отличия между ними

В чем разница между ХАМАС и Хезболлой – ключевые отличия между ними

Обе ближневосточные организации придерживаются исламского фундаменталистского толка. Обе воспринимаются широкой общественностью как террористические группировки и идеологически одинаковы в яростном противостоянии коллективному Западу в лице США и Израиля.

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