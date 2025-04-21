"Уже есть": Успенская рассекретила жениха-еврея 35-летней дочери

Сегодня 35-летняя Татьяна Плаксина – единственная дочь певицы – берет уроки танца на пилоне (шесте). "Это было ее желание, и мой директор нашел ей преподавателя, нашел специалиста, который устанавливает шест, – рассказала артистка.