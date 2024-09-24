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Петербургский дневник

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Зеленский на Совбезе ООН сообщил, что переговорами конфликт на Украине не решить

Он потребовал «принудить» Москву к прекращению СВО Владимир Зеленский, выступая с трибуны на Совбезе ООН, выступил против переговоров Украины с Россией и потребовал «принудить» РФ к прекращению специальной военной операции.

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