Ишков вывел «Урал» вперёд в матче с «Арсеналом»

Ишков забил гол после подачи углового, сделав счет 2:1 в пользу «Урала».На 77-й минуте матча "Арсенал" - "Урал" изменился счет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Администратор тул...
- Г ГЕРОФАРМ снизила ...
- КПРФ объявила тул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым