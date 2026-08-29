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Тульские новости

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Ишков вывел «Урал» вперёд в матче с «Арсеналом»

Ишков вывел «Урал» вперёд в матче с «Арсеналом»

Ишков забил гол после подачи углового, сделав счет 2:1 в пользу «Урала».На 77-й минуте матча "Арсенал" - "Урал" изменился счет.

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