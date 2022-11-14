ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

В США признали неспособность системы ПРО защитить страну от российских ракет

В США признали неспособность системы ПРО защитить страну от российских ракет

  Экс-помощник Трампа Болтон: системы ПРО США неспособны противостоять российским ракетам Бывший помощник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа  Экс-помощник Трампа Болтон: системы ПРО США неспособны противостоять российским ракетам Бывший помощник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон в своей статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ) назвал систему противоракетный обороны (ПРО) актуальной как никогда, признав, что американские вооружения в настоящее время не способны защитить страну от российских и китайских баллистических ракет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх