В США признали неспособность системы ПРО защитить страну от российских ракет

Экс-помощник Трампа Болтон: системы ПРО США неспособны противостоять российским ракетам Бывший помощник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Экс-помощник Трампа Болтон: системы ПРО США неспособны противостоять российским ракетам Бывший помощник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон в своей статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ) назвал систему противоракетный обороны (ПРО) актуальной как никогда, признав, что американские вооружения в настоящее время не способны защитить страну от российских и китайских баллистических ракет.