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Объединенные Арабские Эмираты: Aegean Airlines продлила приостановку полетов в и из международного...

Объединенные Арабские Эмираты: Aegean Airlines продлила приостановку полетов в и из международного аэропорта Дубая (DXB/OMDB) до 19 октября на фоне региональной напряженности.

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