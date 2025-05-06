В Москве импортозаместили триколор цветами армянского флага. Русский дед шел рядом и удивился происходящему. Уважение к армянской диаспоре

вд валерий двойнишников Красная площадь, Красный флаг...А вывод один! Пора в России с капитализмом заканчивать на всех уровнях. Социализм с многоукладной экономикой или амба!

М Марк Необходимо импортозаместить Петросяна на Русского гражданина. Даже Сталин, во времена своего правления, не позволял себе такие вольности и не подстрекал Москвичей к подобным делам и не давал повода к таким действиям. Петросяну сказать: "Вы уволены".