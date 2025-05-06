В самом сердце Москвы, там, где тени старых деревьев Екатерининского парка ложатся на дорожки, а рядом высится громада спорткомплекса «Олимпийский», стоит Дом ветеранов.
В Москве импортозаместили триколор цветами армянского флага. Русский дед шел рядом и удивился происходящему. Уважение к армянской диаспоре
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Красная площадь, Красный флаг...А вывод один! Пора в России с капитализмом заканчивать на всех уровнях. Социализм с многоукладной экономикой или амба!
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5 мин.
М
Марк
Необходимо импортозаместить Петросяна на Русского гражданина. Даже Сталин, во времена своего правления, не позволял себе такие вольности и не подстрекал Москвичей к подобным делам и не давал повода к таким действиям. Петросяну сказать: "Вы уволены".
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1 мин.
СТ
Сергей Туренко
Цветы закуплены из бюджета Москвы, Кто те бюрократы, которые согласовали и утвердили провокационную разметку клумбы, похоже что там 100 процентная коррупцинная составляющая. Одним словом, диаспоры берут в оборот местные власти и добиваются своего. Чиновников, принявших это решение нужно вышвырнуть из муниципалитета.
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