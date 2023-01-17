Военное обозрение

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Советник главы «Росэнергоатома» назвал причину прекращения обстрелов Запорожской АЭС украинскими формированиями

Советник главы «Росэнергоатома» назвал причину прекращения обстрелов Запорожской АЭС украинскими формированиями

Украинские вооруженные силы более не обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, поскольку опасаются, что Россия будет наносить ответные удары.

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