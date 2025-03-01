Челябинцам назвали профессию, освоив которую, можно зарабатывать 135 тысяч

В Челябинске зарплата энергоаудиторов может достигать 135 тысяч рублей в месяц. На такую оплату может рассчитывать специалист с пятилетним опытом в отрасли и ранее занимавший руководящие должности по соответствующему профилю.
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