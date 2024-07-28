Украинские морпехи сдались в плен в дельте Днепра на Херсонщине

Стало известно, что 17 украинских военнослужащих из 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского (35 ОБрМП, в/ч А0216, Одесская область) ВМС Украины добровольно сдались в плен ВС РФ на островах в дельте реки Днепр на территории Херсонской области.