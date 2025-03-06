В Нижегородской области женщины получают 59% приглашений на работу

Работодатели Нижегородской области чаще приглашают на вакансии женщин, чем мужчин. Аналитики hh.ru провели исследование, которое охватывает почти 5 миллионов приглашений, направленных работодателями региона за 2024 год.
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