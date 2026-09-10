Belgee X50 с атмосферным мотором и «автоматом»: новые подробности[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В середине августа выяснилось, что модель Belgee X50+ вовсе не стала заменой исходному паркетнику X50, обновленной версией которого является.
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