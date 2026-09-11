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Медведев назвал победу условием завершения специальной военной операции

Медведев назвал победу условием завершения специальной военной операции

Россия должна довести до победного конца специальную военную операцию. С таким заявлением в ходе встречи с офицерами в Северо-Западном федеральном округе выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

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