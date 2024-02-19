Президент Аргентины назвал главную причину бедности в стране

Новый президент Аргентины Хавьер Милей обвинил политическую "касту" своей страны в том, что она несет ответственность за бедность, от которой страдает более 57% населения страны, согласно университетскому исследованию.
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