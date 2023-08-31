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Розовые пятна на коже как признак рака: разъяснение онколога

Розовые пятна на коже как признак рака: разъяснение онколога

Рак кожи обычно ассоциируется с родинками и агрессивным вариантом онкопатологии — меланомой. На деле же есть и немеланомные виды рака кожи, распознать которые бывает сложно, так как по внешним проявлениям они похожи на обычные косметические дефекты.

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