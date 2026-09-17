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Царьград

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Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайт по продаже сим-карт

Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайт по продаже сим-карт

В Адмиралтейском районе прокуратура выявила сайт, через который велась незаконная торговля телефонными номерами.

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