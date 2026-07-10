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Крылатый монстр из России показался на горизонте. ВСУ разбегаются по углам

Крылатый монстр из России показался на горизонте. ВСУ разбегаются по углам

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в Воздушно-космические силы России (ВКС) новую партию истребителей Су-30СМ2 по завершении полного цикла необходимых наземных и летных заводских испытаний.

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