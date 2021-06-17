Berg PRESS

328 подписчиков

Свежие комментарии

  • Марат Гималутдинов
    Вот ...делать нечего, а всё условно взрослые люди, речевку наверное ещё кричали?ЦИК запустил симв...
  • Юрий кокин
    Если американцы востребуют убийцу, закончить ему жизнь на электрическом стуле. Я бы отдал.Севшая в попутку ...
  • Валерий Скрипников
    этот ублюдок видимо жалеет о том времениКравчук раскритик...

Депутат Рады "набросился" на Лукашенко с критикой из-за Протасевича

Депутат Рады "набросился" на Лукашенко с критикой из-за Протасевича

Одиозный украинский депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко высказал мнение о том, что против президента Белоруссии Александра Лукашенко нужно возбудить уголовное дело за то, что он покусился на территориальную целостность Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх