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Закон, порядок, государство

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В Благовещенске в областном краеведческом музее открылась выставка «Последние залпы Великой войны»

В Благовещенске в областном краеведческом музее открылась выставка «Последние залпы Великой войны»

Она посвящена 79-летней годовщине окончания военных действий на Дальнем Востоке и победе над Японией.

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