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Как не стоит называть ребенка: ТОП самых несчастливых имен

Как не стоит называть ребенка: ТОП самых несчастливых имен

Имя — основа информации о человеке. В значении каждого из них спрятана определенная линия судьбы. Список имен, которые не принесут своему обладателю ничего хорошего и буквально обрекут ребенка на трудности в дальнейшей жизни, опубликовал Passion.

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