Несовершеннолетний курянин стал фигурантом уголовного дела

В Курске в отношении 17-летнего подростка возбудили уголовное дело за кражу денег с банковского счета знакомогоВ Курске в отношении 17-летнего подростка возбудили уголовное дело за кражу денег с банковского счета знакомого.
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