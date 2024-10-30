Экономист Борисова: В декабре высокая инфляция станет главным вызовом экономики

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова рассказала, что высокий уровень инфляции станет основным вызовом для российской экономики в конце 2024 года.
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