Россиянам выплатят часть нефтегазовых доходов в 2026 году? Предложение Госдумы

В Госдуме предложено создать Фонд социальной справедливости для выплат россиянам части доходов от полезных ископаемых Депутат Государственной Думы Анжелика Глазкова внесла на рассмотрение законопроект о создании Фонда социальной справедливости, который будет распределять часть доходов от экспорта полезных ископаемых, таких как нефть и газ, между гражданами России.