Россияне столкнулись с опасным вирусом на Мальдивах

Российские туристы на Мальдивах выражают обеспокоенность из-за растущего числа случаев заболевания вирусом чикунгунья, которое передается через укусы комаровРоссийские туристы на Мальдивах выражают обеспокоенность из-за растущего числа случаев заболевания вирусом чикунгунья, которое передается через укусы комаров.
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