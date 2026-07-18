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Лавров и глава МИД ОАЭ призвали прекратить боевые действия в Персидском заливе

Лавров и глава МИД ОАЭ призвали прекратить боевые действия в Персидском заливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Объединённых Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе и возобновление переговоров.

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