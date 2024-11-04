Патриарх Кирилл высказался на тему возможного возращения смертной казни

Глава Русской Православой Церкви пояснил позицию духовенства по поводу применения смертной казни.Выступая на встрече с участниками программы "Время героев" Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что Русская Православная Церковь не осуждает применение высшей меры наказания, но в то же время подобную практику и не приветствует.