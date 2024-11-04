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Патриарх Кирилл высказался на тему возможного возращения смертной казни

Патриарх Кирилл высказался на тему возможного возращения смертной казни

Глава Русской Православой Церкви пояснил позицию духовенства по поводу применения смертной казни.Выступая на встрече с участниками программы "Время героев" Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что Русская Православная Церковь не осуждает применение высшей меры наказания, но в то же время подобную практику и не приветствует.

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