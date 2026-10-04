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Алексей Миранчук провел 55-й матч за сборную России и вошел в топ-20. Он сравнялся с Никифоровым, Аленичевым и Смертиным

Игра против Намибии (6:0) стала для полузащитника « Атланты » Алексея Миранчука 55-й в составе сборной России.

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